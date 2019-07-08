بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تُصادر 180 رأسًا من الأغنام السائبة

صادرت إدارة وحدة الذبح بأمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 180 رأسًا من الأغنام السائبة، في عدد من المواقع المخالفة داخل النطاق العمراني لمكة المكرمة.

كما أزالت الإدارة عددًا من الحظائر المخالفة، بعد أن تَسببت في التلوث البصري والبيئي، وذلك أثناء حملة تفتيشية مكّثفة على عدد من المواقع والأحواش والمزارع والأماكن التي يتم فيها بيع المواشي بطرق مخالفة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة وحدات الذبح الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن الإدارة وبناءً على توجيهات أمين العاصمة المقدسة شكّلت عدداً من الفرق الميدانية والتي تصادر الأغنام السائبة والمخالفة على مدار الـ 24 ساعة، بالتنسيق مع البلديات الفرعية التابعة للأمانة، حيث قامت الفرق بحملات متتالية خلال الأسبوع الماضي لمصادرة الأغنام السائبة والمخالفة من أنحاء العاصمة المقدسة.

وأكد المسعودي، أن الإدارة تكثّف نشاطها خلال هذه الأيام استعداداً لموسم الحج؛ فتتخذ إجراءتها بشأن الأنشطة المخالفة ذات العلاقة بالمواشي ومراقبتها ومتابعة تطبيق الأنظمة حسب طبيعة كل نشاط، حيث تتولى الفِرَق الميدانية التي شكّلتها الإدارة القيام بكافة عمليات المتابعة الميدانية وتطبيق العقوبات المترتبة على المخالفين.

يأتي هذا بعد 20 يومًا من مصادرة بلدية الشوقية الفرعية، وإدارة وحدات الذبح التابعة لأمانة مكة المكرمة، 25 رأسًا من الأغنام التي بدت عليها علامات المرض، بحي الكعكية بمكة المكرمة؛ في 18 يونيو الماضي، حيث يتم عرضها للبيع من قبل عمالة مخالفة لنظام العمل، وذلك ضمن جهود الأمانة لمراقبة وحجز المواشي السائبة وضبط المخالفين من باعة الأغنام ورصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري.