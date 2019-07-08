بالصور.. نائب أمير جازان يوجه بسرعة إنجاز مشروع الطريق الساحلي

تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم الاثنين، سير العمل بمشروع طريق «الطوال - الشقيق» الذي يعتبر جزءًا من الطريق الساحلي «جدة - جيزان»؛ وذلك ضمن جولاته التفقدية على مختلف الإدارات والمشروعات التنموية بالمنطقة، موجهًا القائمين على المشروع بإنجازه في أسرع وقت.

واطلع نائب أمير منطقة جازان، خلال الجولة، على مراحل المشروع المنجزة، مستمعًا لشرح مفصل من المدير العام للطرق بالمنطقة المهندس مبارك المطوع، عن المشروع الذي ينفذ على امتداد منطقة جازان من مركز الشقيق شمالًا، وصولًا إلى محافظة الطوال بالشريط الحدودي بالمنطقة بطول ١٦٥ كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليار ونصف المليار ريال.

ووقف الأمير محمد بن عبدالعزيز ميدانيًّا على بعض مراحل المشروع الذي تم استلام أكثر من ٨٠ كيلومترًا منه استلامًا نهائيًّا، فيما يجري حاليًّا تنفيذ بقية أجزاء المشروع تمهيدًا لاستلامها خلال الفترة القادمة، منها أعمال تنفيذ تقاطعات الطريق مع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة، تخدم ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بجازان، ومطار الملك عبدالله الجديد.

وأكد نائب أمير منطقة جازان، في ختام الجولة، أهمية المشروع الذي يعتبر الشريان الرابط بين منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة، مرورًا بمنطقتي عسير والباحة، ووجه المديرَ العام للطرق بجازان والقائمين على المشروع، بمضاعفة الجهود لإنجازه في أسرع وقت ممكن وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك، وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وشدد نائب أمير المنطقة على حرصه شخصيًّا على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا العون والتوفيق من الله -تعالى- للجميع؛ لتحقيق ما فيه الخير والفائدة وخدمة الصالح العام.