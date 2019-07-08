بالفيديو والصور.. كلاب ضالة تهدد القاطنين في حي لبن بالرياض

وثَّقت مقاطع فيديو وصور، معاناة قاطني حي لبن بالرياض (تحديدًا شارع وعلة ممر المقداد) من ظاهرة الكلاب الضالة، ضخمة الحجم، والتي تشكِّل في الوقت نفسه خطورةً كبيرةً على المارة من جميع الأعمار، لاسيما الأطفال، فضلًا عن تهديدها للبيوت في المنطقة المذكورة.

وعلمت «عاجل»، أنَّه رغم مبادرة القاطنين بالإبلاغ (عبر تطبيق الأمانة) عن معاناتهم من ظاهرة الكلاب الضالة، إلا أنَّ الجهات المعنية لم تتحرك حتى الآن، رغم ما تشكله من أزمة للأهالي.

يحذر المتخصصون من فئة الكلاب الضالة، المنتشرة بالشوارع والأماكن العامة، التي تحتك بالمارة، دون معرفة الخطورة التي تسببها تلك الكلاب في نقل الأمراض والأوبئة للإنسان.

ويؤكّد المختصون في الطب البيطري أنَّ هناك «نحو 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان بشكل عام تنقل عدواها من الحيوان للإنسان، من بينها أمراض السعار، والسل البقري، والبروسيلا، والحمى القلاعية، والوادي المتصدع، والأكياس المائية، والجرب، والتوكسوبلازما».

ويتصدر مرض السعار (الذي ينتقل عن طريق العقر) جملة الأمراض التى تهدّد القاطنين في الحي بسبب الكلاب الضالة، بسبب تغذي الكلاب على الحيوانات النافقة والقمامة الممتلئة ببواقي الدواجن واللحوم والطعام، وتوافر المأوي، والكلب الذي حمل المرض تكون حدقة عينه فاتحة والأذنين تتجه للخلف، ومنتصبة بطريقة عصبية، مع سيلان مستمر للعاب، وذا سلوك عدواني تجاه الإنسان.

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ومرض السعار عبارة عن فيرس موجود في الدم ينتقل للعاب وعند عقر أحد ينتقل المرض عن طريق اللعاب للمعقور سواء إنسان أو حيوان، وهناك طفيليات تنقل عن طريق البراز الذي يخرجه الكلب بالشوارع، ويحتوي على بويضات تنقل ذلك للإنسان عن طريق الهواء، ويصل ذلك إلى المجاري المائية، فضلًا عن التلوث البيئي من الضوضاء التي تحدث ليلًا من نباح الكلاب التي تنشط في تلك الفترة.

وأوضح عدد من الأهالي أنَّ مواجهة مشكلة انتشار الكلاب كانت تتم في الماضي عبر قتل الكلاب، غير أن تدخل جمعيات الرفق بالحيوان منع هذه الطريقة، ومن ثم يجب أن تتحمل الجهات المعنية في أمانة المنطقة مسؤولياتها بالتعاون مع جهات أخرى، لبحث الطريقة الأنسب بيئيًا في مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، مع الإسراع بهذه الخطوة حفاظًا على حياة القاطنين من المواطنين والمقيمين في الحي.

وتشير المعلومات إلى أنَّه في حالة الإصابة بالميكروب نتيجة لعضة كلب مسعور دون أخذ التطعيم، أو كانت العضة قريبة من الرأس، تصبح حالة الشخص في غاية الخطورة، وقد يصاب الضحية بشلل من جميع النواحي وغيبوبة، وربما يتعرض للوفاة.

يذكر أن حي لبن (بجزأيه الذي يفصل بينهما الدائري) من الأحياء المهمة، وذات الكثافة السكانية الكبيرة.

