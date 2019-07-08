تعيين 17 قاضيا بديوان المظالم

وأوضح رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن تعيين 17 قاضيا على درجة (ملازم قضائي) بديوان المظالم.
وقال إن «الأمر الملكي الكريم وما تَضَمّنه من تعيينات؛ يأتي امتدادا للدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصاً منهما على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ للقيام برسالته العدلية السامية، وبما يتواكب مع المتطلبات المعاصرة».
ودعا اليوسف اللهَ عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، خير الجزاء، وأن يديم توفيقهما وعزّهما، كما دعا الله أن يوفق القضاة المعينين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشريعة المستمدة من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية.
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