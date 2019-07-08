قياس يفتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للنساء فقط

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز قياس عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية، ( الفترة الثانية – نساء ) عبر الرابط التالي: (هنا) لافتاً إلى أنه سيتيح التسجيل للرجال بتاريخ 4-11-2019م.

والمعروف أن وزارة الخدمة المدنية اعتمدت اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة، حيث أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداءً من ١٤٤١/٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢م؛ حيث تطبق وزارة الخدمة المدنية حالياً عدداً من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار القدرة المعرفية لهذه الاختبارات حرصاً على العدالة والمساوة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية.

يُذكر أن القدرة المعرفية العامة هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

أهمية قياس القدرة المعرفية:

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يرى العلماء أن مثل هذه القدرات هي وسائل الفرد للتعلم واكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات والتحكم في البيئة التي يعيش فيها والتكيف مع الظروف والأحوال والشروط لتلك البيئة.

الغرض من الاختبار:

بيّنت نتائج الدراسات العلمية على مدى فترة طويلة من الزمن قدرة هذا النوع من الاختبارات على التنبؤ بمدى نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، حيث يقيس الاختبار عمليات معرفية وقدرات ذات طبيعة عمومية، لذلك سوف يستخدم هذا الاختبار مع غيره من المعايير والأدوات التي تستخدمها وزارة الخدمة المدنية لإجراء المفاضلات الوظيفية على وظائف السلم في نظام الخدمة المدنية في المملكة “عدا الوظائف الصحية والتعليمية”.

محتوى اختبار القدرة المعرفية:

اختيرت وحددت مكونات الاختبار استناداً إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية. يتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي: