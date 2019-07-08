سعود بن جلوي يواسي ذوي إبراهيم أفندي

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - واس

قدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ، تعازيه لذوي الفقيد إبراهيم أفندي رئيس نادي الاتحاد الأسبق -رحمه الله- .

وعبَّر سمو الأمير سعود بن عبدالله خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد اليوم ، عن صادق تعازيه ومواساته ، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

فيما عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو مستشار أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته .

وكان الموت غيّب إبراهيم أفندي رئيس نادي الاتحاد الأسبق أمس الأحد، وذلك من خلال بيان نشره نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي في تويتر.

ونعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، إبراهيم أفندي الذي سبق له تولى رئاسة العميد في عامي 1981 و1982.

Advertisements

وسبق كذلك للراحل إبراهيم أفندي رئاسة هيئة أعضاء الشرف بنادي الاتحاد في الفترة من عام 1991 حتى عام 2003.

وأكّد مجلس إدارة نادي الاتحاد الحالي، بأن العميد لن ينسى ما قدّمه إبراهيم أفندي لخدمة النادي عندما كان لاعبًا وعضو شرف ورئيسًا لمجلس إدارته ورئيسًا لمجلسه الشرفي.

ويُذكر أنه خلال فترة رئاسة إبراهيم أفندي للاتحاد تمكن العميد من الفوز ببطولة الدوري المشترك