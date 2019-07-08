“الغذاء والدواء” تكثّف رقابتها على ثمانية منافذ خلال موسم الحج

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رقابتها على منافذ دخول الحجاج الجوية والبحرية والبرية خلال موسم حج 1440هـ، لضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

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ويراقب مفتشو “الغذاء والدواء”، الإرساليات والشحنات الواردة مع بعثات الحجاج من خلال مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي، ومنافذ الحديثة، حالة عمار، البطحاء، جديدة عرعر، والوديعة.

وتراقب الهيئة خلال فترة الحج المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة، ومنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافةً إلى التفتيش الصحي على الأضاحي التي تذبح في المسالخ الواقعة بمشعر منى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، وتفتش على الخدمات الغذائية المقدمة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووسائل نقل الأغذية الداخلة لمكة المكرمة.

كما تعقد “الغذاء والدواء”، ورش عمل توعوية لمتداولي الأغذية بمطابخ الإعاشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافةً إلى توعية الحجاج بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.