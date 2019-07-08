فقدان سعودي سقط في شلالات نياجرا الأمريكية.. وتواصل أعمال البحث عنه

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

تتواصل عمليات البحث عن المواطن “قاسم عداوي”، بعد أن سقط في شلالات نياجرا الأمريكية أثناء تواجده هناك برفقة أسرته.

وعلى الفور، صدرت التوجيهات بسرعة التواصل مع السلطات الأمريكية والإفادة بما يستجد بشأن الموضوع، وتأمين أوضاع أسرة المفقود المتواجدة هناك وتأمين الرعاية والسكن لها.

يشار إلى أن وزارة الخارجية تلقت اتصالًا يفيد بأن المواطن قاسم يحيى عداوي سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه في الولايات المتحدة.