شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: تمديد التسجيل في مراكز الرعاية النهارية حتى 22 ذي القعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم (الاثنين)، قرارا بتمديد فترة التسجيل في مراكز الرعاية النهارية، حتى يوم 22 ذي القعدة الجاري.

وقال الوزير الراجحي عبر حسابه في «تويتر»: «حرصاً منا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إتاحة الفرصة لأبنائنا وبناتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية ممن لم تسنح لهم فرصة التسجيل في الفترة السابقة، فقد أصدرنا قراراً بتمديد فترة التسجيل حتى يوم 22 من ذو القعدة 1440».