شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما كشفه «تحالف دعم الشرعية» عن زعيم «داعش» المقبوض عليه في اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي الذي تم القبض عليه هو «أبو أسامة المهاجر».

وأكد المتحدث الرسمي للتحالف العقيد تركي المالكي، أن المدعو «أبو أسامة المهاجر» يمني الجنسية ويحمل كُنى مختلفة، وقاتل مع التنظيم الإرهابي في سورية، وقد كُلِّف من التنظيم المُتطرف بقيادة عملياته داخل اليمن.

وأشار المالكي خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم (الاثنين) في الرياض، إلى أن ممارسات المليشيات الحوثية عززت من وجود التنظيمات الإرهابية في اليمن، فيما يعمل التحالف للقضاء على هذه التنظيمات.

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وفيما يتعلق بمواصلة المليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، أكد المالكي أن ذلك يدل على إفلاسها، لافتاً إلى أن المليشيات الحوثية عرضت أسلحة حصلت عليها من إيران.

وشدد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية، على أن العمل الإنساني يفوق العمل العسكري في كافة أنحاء اليمن، لافتاً إلى أنه تم منح أكثر من 600 تصريحاً لدخول المساعدات إلى اليمن خلال نحو أسبوعين، فيما تقوم المليشيات الحوثية بتعطيل دخول سفن المساعدات إلى الموانئ اليمنية.

وأوضح المالكي أن 546 شاحنة مساعدات دخلت لليمن عبر منفذ الوديعة مع السعودية منذ بداية 2019، في ظل استمرار جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأضاف: «المليشيات الحوثية الإيرانية تواصل انتهاك اتفاق ستوكهولم وتستهدف المدنيين في الحديدة، ورصدنا أكثر من 5600 انتهاكاً لاتفاق ستوكهولم من قِبل المليشيات».