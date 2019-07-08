شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين تشكر خادم الحرمين الشريفين على مكرمة حج ذوي الشهداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (رام الله)

رفعت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين انتصار الوزير «أم جهاد» الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على المكرمة التي يقدمها سنوياً لاستضافة 1000 حاج وحاجه من ذووي شهداء فلسطين مما له عظيم الأثر في نفوسهم ونفوس عائلاتهم.

وأكدت، في بيان للمؤسسة، اليوم، أن المكرمة تعبر عن مدى احتضان خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة المناضلة من أبناء شعبنا، وثمنت المواقف السعودية الملتزمة بالقضية الفلسطينية، وتقدمت باسمها وباسم ذوي الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني وباسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على استمرار هذا العطاء.