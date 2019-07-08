جوازات مكة: المستفيدين من مبادرة طريق مكة 225 ألف حاج من 5 دول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي جدة

دشنت أمس الأول في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وصول أول رحلة لحجاج دولة بنجلاديش المستفيدين من مبادرة طريق مكة والقادمة من دكا.

وفي هذا السياق صرح لمكة مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد الحارثي، نستقبل أول رحلة من دولة بنجلاديش ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية الطريق إلى مكة للإرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءاتهم بجميع الطرق.

وكشف الحارثي أن المبادرة أطلقت قبل عامين وهذا العام تعتبر في عامها الثالث، مشيرًا بأن في الأعوام الأولى كانت لدولتي ماليزيا وأندونيسيا، وأضاف هذا العام أنضمت للمبادرة ثلاث دول جديدة وهي بنجلاديش وباكستان وتونس.

وكشف لمكة أن العدد التقريبي هذا العام لحجاج الدول ضمن المبادرة ٢٢٥ ألف حاج، متوقعاً أن يكون الأعوام القادمة توسعاً بأعداد الدول ضمن المبادرة.

ومن جهته كشف لمكة مشعل الزبيدي مدير عام جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أن أن مبادرة طريق مكة والتي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدة جهات حكومية الهيئة العامة للجمارك، وزارة الحج، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، المديرية العامة للجوازات.

Advertisements

وأضاف الزبيدي تعد المبادرة ضمن أحد برامج خدمة ضيوف الرحمن التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

عن مبادرة طريق مكة:

- في عامها الثالث.

- كانت ماليزيا وأندونيسيا المستفيدين منها.

- انضمت هذا العام ثلاث دول ( تونس، باكستان، بنجلاديش)

- المبادرة أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وزارة الحج، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، المديرية العامة للجوازات.