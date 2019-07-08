السعودية | لجنة تبحث تطبيق مبادرة "طريق مكة" مع مسؤولي بنغلاديش

شكرا لقرائتكم لجنة تبحث تطبيق مبادرة "طريق مكة" مع مسؤولي بنغلاديش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمعت اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وحضور عضو اللجنة الإشرافية وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف مع مسؤولين في جمهورية بنغلاديش الشعبية وهم السكرتير في وزارة الشؤون الدينية محمد أنيس الرحمن، ومدير مكتب الحج محمد سيف الإسلام، ومدير غرب آسيا في وزارة الخارجية محمد ميزان الرحمن.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات حول تطبيق مبادرة طريق مكة لأول مرة في بنغلاديش وتطوير العمل المشترك بين البلدين لتسهيل إجراءات الحجاج البنغلاديشيين وأدائهم مناسك الحج وذلك في إطار مبادرة طريق مكة.

شارك في الاجتماع ممثل من سفارة المملكة العربية السعودية في بنغلاديش، ومن الجانب البنغلاديشي مدير عام مطار دكا الدولي، وعدد من المسؤولين في خطوط الطيران السعودية والبنغلاديشية.