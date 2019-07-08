، الجيش اليمني يسقط طائرة مسيّرة حوثية إيرانية الصنع ،

محمد بن مسعود - الدمام - فكّك صاروخاً بحرياً خلفته المليشيا

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، طائرة استطلاع مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الطائرة المسيّرة كانت تنفذ مهمة استطلاعية على مواقع الجيش اليمني شرقي مدينة الدريهمي.

وأضاف أن فحص حطام الطائرة المسيرة أثبت أنها إيرانية الصنع.

على الصعيد نفسه، تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني اليوم، من تفكيك صاروخ بحري يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات، خلفته مليشيا الحوثي الانقلابية، قرب الدوار الكبير بمدينة الحديدة.