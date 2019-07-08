محمد بن مسعود - الدمام - قال: سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4 ذي القعدة القادم أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الفترة الثانية – نساء)، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4/ 11/ 2019م. "قياس" يعلن: فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية "الفترة الثانية – نساء" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-08 أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الفترة الثانية – نساء)، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4/ 11/ 2019م. 08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 Advertisements 05:52 PM قال: سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4 ذي القعدة القادم قال: سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4 ذي القعدة القادم أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الفترة الثانية – نساء)، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيتاح التسجيل للرجال بتاريخ 4/ 11/ 2019م. ، "قياس" يعلن: فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية "الفترة الثانية – نساء" ،

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