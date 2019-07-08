، "الرياض ورومانيا" تجهزان أخضر السلة للتصفيات الآسيوية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة استعداده في معسكره الداخلي في الرياض حتى نهاية الشهر الحالي، على أن يغادر قبل نهاية الشهر الحالي إلى رومانيا للإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية والتي ستنطلق في شهر فبراير 2020 بنظام الذهاب والإياب.
ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعدوه خلدون المولد ويحيى المطوع ومدرب الإعداد البدني كوزمن رادو.
وتم اختيار 16 لاعباً في المرحلة الأولى للمعسكر هم:
محمد الصقر - عبداللطيف التمار - ثامر أبكر - مرزوق المولد- خالد عبدالجبار- علي الشبيلي - محمد الشبيلي- نايف الثعلبي- محمد السويلم - ناصر العبسي- مثني المرواني - محمد المرواني- أيوب الهوساوي- جابر الكعبي- مصعب قاضي- فهد السالك.
"الرياض ورومانيا" تجهزان أخضر السلة للتصفيات الآسيويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-08
يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة استعداده في معسكره الداخلي في الرياض حتى نهاية الشهر الحالي، على أن يغادر قبل نهاية الشهر الحالي إلى رومانيا للإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية والتي ستنطلق في شهر فبراير 2020 بنظام الذهاب والإياب.
ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعدوه خلدون المولد ويحيى المطوع ومدرب الإعداد البدني كوزمن رادو.
وتم اختيار 16 لاعباً في المرحلة الأولى للمعسكر هم:
محمد الصقر - عبداللطيف التمار - ثامر أبكر - مرزوق المولد- خالد عبدالجبار- علي الشبيلي - محمد الشبيلي- نايف الثعلبي- محمد السويلم - ناصر العبسي- مثني المرواني - محمد المرواني- أيوب الهوساوي- جابر الكعبي- مصعب قاضي- فهد السالك.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:55 PM
يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة استعداده في معسكره الداخلي في الرياض حتى نهاية الشهر الحالي، على أن يغادر قبل نهاية الشهر الحالي إلى رومانيا للإعداد لتصفيات البطولة الآسيوية والتي ستنطلق في شهر فبراير 2020 بنظام الذهاب والإياب.
ويشرف على المعسكر عضو مجلس الإدارة العميد مصطفي القبلي والإداري ناجي الصقر، فيما يشرف على المنتخب فنيًا علي السنحاني ومساعدوه خلدون المولد ويحيى المطوع ومدرب الإعداد البدني كوزمن رادو.
وتم اختيار 16 لاعباً في المرحلة الأولى للمعسكر هم:
محمد الصقر - عبداللطيف التمار - ثامر أبكر - مرزوق المولد- خالد عبدالجبار- علي الشبيلي - محمد الشبيلي- نايف الثعلبي- محمد السويلم - ناصر العبسي- مثني المرواني - محمد المرواني- أيوب الهوساوي- جابر الكعبي- مصعب قاضي- فهد السالك.
، "الرياض ورومانيا" تجهزان أخضر السلة للتصفيات الآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "الرياض ورومانيا" تجهزان أخضر السلة للتصفيات الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.