"المرور" يحذر من القيادة على أكتاف الطريق.. مخالفة مرورية وهذه قيمتها

دبي - بواسطة محمد فارس دعا حساب المرور السعودي على "تويتر" قائدي المركبات إلى القيادة على المسارات المخصصة لذلك، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق، وهو الجزء بعد الخط الأصفر.

وأوضح أن القيادة على أكتاف الطريق تعد مخالفة مرورية ورد ذكرها في الجدول رقم 5 للمخالفات المرورية في البند 14 والذي تضمن عقوبة لمرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 1000-2000 ريال. © Akhbaar24.com قدمت بواسطة صورة

وجاء في البند المذكور أن الغرامة تطبق في حال ارتكاب المخالفة (القيادة على أكتاف الطريق، أو على الأرصفة أو المسارات التي يمنع القيادة فيها).

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