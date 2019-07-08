السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تكثف رقابتها على ثمانية منافذ خلال موسم الحج



الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء رقابتها على منافذ دخول الحجاج الجوية والبحرية والبرية خلال موسم حج 1440هـ، لضمان سلامة الغذاء، ومأمونيّة وجودة وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

ويراقب مفتشو "الغذاء والدواء" الإرساليات والشحنات الواردة مع بعثات الحجاج من خلال مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي، ومنافذ الحديثة، وحالة عمار، والبطحاء، وجديدة عرعر، والوديعة.

وتراقب الهيئة خلال فترة الحج المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة، ومنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافةً إلى التفتيش الصحي على الأضاحي التي تذبح في المسالخ الواقعة بمشعر منى بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، وتفتش على الخدمات الغذائية المقدمة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووسائل نقل الأغذية الداخلة لمكة المكرمة.

وتعقد "الغذاء والدواء" ورش عمل توعوية لمتداولي الأغذية بمطابخ الإعاشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافةً إلى توعية الحجاج بسلامة الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.

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18:54ت م

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