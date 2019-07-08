السعودية اليوم / شركة الكهرباء الليبية: مجموعة مسلحة تقفل محطتي الخمس



طرابلس 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

طردت مجموعة مسلحة اليوم، المناوبين في محطتي الخمس «مفاتيح 400 و 220 ك ف»، وأقفلت المحطتين، الأمر الذي تسبب في إرباك العمل وأثر على أداء الشبكة الكهربائية.

ودانت الشركة العامة للكهرباء هذه الاعتداءات المتكررة على مقارها وموظفيها، مؤكدة إن تكرار مثل هذه الأعمال غير المسؤولة سوف يتسبب في عدم استقرار الشبكة الكهربائية.

وناشدت الشركة كافة الجهات الاعتبارية ببلدية الخمس ضرورة التدخل السريع لحماية المحطتين وعودة المناوبين لمباشرة أعمالهم، محذرة من انهيار تام للشكبة الليبية.

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18:51ت م

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