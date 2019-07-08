

طرابلس 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

تمكنت الفرق التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ الليبي من تنفيذ 541 عملية إخلاء خلال 87 يومًا من مختلف أماكن الاشتباكات الدائرة حول العاصمة طرابلس .

وأوضحت إحصائيات الجهاز التي أظهرت إجمالي عمليات الإخلاء منذ الفترة من الـ 5 من أبريل وحتى الـ 30 من يونيو أن عمليات الإخلاء بلغت 265 خلال الشهر الأول من الاشتباكات فيما تمكنت فرق الإسعاف من إسعاف 530 جريحاً تم نقلهم إلى المستشفيات والمصحات داخل مدينة طرابلس وخارجها .

وأظهرت إحصائيات شهر مايو تمكن فرق الإسعاف والطوارئ من تنفيذ 139 عملية إخلاء أنقذت فيها العديد من الأرواح وتمكنت من نقلهم لأماكن آمنة، في حين نجحت الفرق خلال الشهر الثاني من إسعاف 192 جريحاً من مختلف أماكن الاشتباكات.

وبلغ عدد عمليات الإخلاء التي نفذتها فرق الإسعاف والطوارئ خلال شهر يونيو 137 عملية وتمكنت من إسعاف 298 جريحاً تم نقلهم إلى مستشفيات داخل العاصمة وخارجها.

من جانب آخر، قال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ “مصطفى كريمة” أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتغطية كافة الخدمات الإسعافية داخل مراكز إيواء النازحين، مشيراً إلى تمكن الجهاز عبر فروعه الـ 160 الموزعة في مختلف المدن والمناطق الليبية يوفرون خدمة التنقل للجرحى والمصابين بين المستشفيات المتخصصة أو بعد عند حاجتهم لاستخراج جواز سفر في حال تطلب علاجه خارج ليبيا.

// انتهى //

18:20ت م

0219





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإسعاف والطوارئ ينفذ 541 عملية إخلاء من أماكن الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.