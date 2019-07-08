السعودية اليوم / مجلس النواب العراقي يصوت على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق ويرفع جلسته إلى الخميس



بغداد 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

صوت مجلس النواب العراقي في جلسته ‏اليوم, على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2019.

وأفاد مجلس النواب في بيان صحفي بأن التعديل جاء بناء على مقترح تقدمت به اللجنة المالية البرلمانية لإتاحة الوقت الكافي أمام الحكومة لاختيار أشخاص يمتازون بالكفاءة والمهنية لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة.

وقرر المجلس استضافة وزيري النفط والمالية وممثلي رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية في جلسته الخميس المقبل للتباحث بشأن موضوع تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء نصوص قانون الموازنة العامة للعراق.

وقرر المجلس في ختام جلسته الـ 31 التي عقدت برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي رفع الجلسة إلى الخميس المقبل.

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18:14ت م

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