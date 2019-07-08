السعودية اليوم / أكثر من ٥ ملايين ريال .. إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر خلال أسبوع



الدمام 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليه 2019 م واس

أعلنت إدارة التسوية الودية في مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر، أن إجمالي الحقوق المالية المستردة للقضايا التي تم حلها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري "يوليو" بلغت 5,451,523 ريالًا.

وأوضح مدير إدارة التسوية بالخبر خالد العواد أنه قد بلغ عدد محاضر التحقيق 99 محضراً صلح للمستحقات المالية المتأخرة بمبلغ وقدره 5451523 ريالاً، مبينًا أن أكثر من 4.5 ملايين ريال كانت مستحقات لعاملين في منشأة واحدة تفاوتت ما بين أجور متأخرة ومكافآت لنهاية الخدمة.

من جهته أكد مدير مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي حرص إدارة ومنسوبي ومنسوبات المكتب في إنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب، مثمنًا تجاوب وتعاون ممثلي الشركات وكذلك ممثلي السفارات في السعي لإنهاء جميع الدعاوى.

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17:57ت م

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