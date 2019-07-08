السعودية اليوم / قائد الجيش اللبناني يلتقي رئيس فرق تدريب القوات الخاصة في الجيش الأمريكي



بيروت 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

التقى قائد الجيش اللبناني الجنرال جوزاف عون في بيروت اليوم، رئيس فرق تدريب القوات الخاصة في الجيش الأمريكي العقيد جوش والكر، الذي يزور لبنان حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي، وخاصة على صعيد التدريب.

// انتهى //

17:42ت م

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