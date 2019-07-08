

دكا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

اجتمعت اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وحضور عضو اللجنة الإشرافية وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤن الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف مع مسؤولين في جمهورية بنجلاديش الشعبية وهم السكرتير في وزارة الشؤون الدينية محمد أنيس الرحمن، ومدير مكتب الحج محمد سيف الإسلام، ومدير غرب آسيا في وزارة الخارجية محمد ميزان الرحمن.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات حول تطبيق مبادرة طريق مكة لأول مرة في بنجلاديش وتطوير العمل المشترك بين البلدين لتسهيل إجراءات الحجاج البنجلاديشيين وأدائهم مناسك الحج وذلك في إطار مبادرة طريق مكة .

شارك في الاجتماع ممثل من سفارة المملكة العربية

// انتهى //

17:10ت م

0206



دكا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واساجتمعت اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وحضور عضو اللجنة الإشرافية وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤن الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف مع مسؤولين في جمهورية بنجلاديش الشعبية وهم السكرتير في وزارة الشؤون الدينية محمد أنيس الرحمن، ومدير مكتب الحج محمد سيف الإسلام، ومدير غرب آسيا في وزارة الخارجية محمد ميزان الرحمن.وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات حول تطبيق مبادرة طريق مكة لأول مرة في بنجلاديش وتطوير العمل المشترك بين البلدين لتسهيل إجراءات الحجاج البنجلاديشيين وأدائهم مناسك الحج وذلك في إطار مبادرة طريق مكة .شارك في الاجتماع ممثل من سفارة المملكة العربية السعودية في بنجلاديش ، ومن الجانب البنجلاديشي مدير عام مطار دكا الدولي، وعدد من المسؤولين في خطوط الطيران السعودية والبنجلاديشية .// انتهى //17:10ت م0206

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية البنجلاديشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.