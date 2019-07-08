السعودية اليوم / مجمع الأمل بالرياض يرصد مرئيات وملاحظات المرضى ميدانيًا ضمن جولة القيادات



الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

نفذ مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض إدارة تجربة المريض أمس الأحد مبادرة "جولة القيادات" والتي شملت أقسام الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية (الرجالية والنسائية) والملاحظة، وذلك لرصد ومتابعة تقديم الخدمة في كل قسم والوقوف على الملاحظات التي تم رصدها في الجولة السابقة وما تم حيالها، وكذلك رصد أي ملاحظات استجدت، ومقابلة المرضى والمراجعين الذين والاستماع إلى مطالباتهم ومرئياتهم حول الخدمات المقدمة.

وأشرف على تنفيذ الجولة إدارة تجربة المريض في المجمع وشارك فيها المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني والمساعد للخدمات المجتمعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان والمساعد للخدمات العلاجية بالنيابة الدكتور مهدي بن محمد العنزي والمساعد للخدمات الإدارية والتشغيل محمد بن ناصر العمري وعدد من مدراء والإدارات ورؤساء الأقسام المعنية.

وأوضح الدكتور القحطاني أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة وتوجيهاتها في متابعة الخدمات المقدمة للمرضى ومعالجة الملاحظات التي قد تعيق استفادتهم منها، وهي ضمن مبادرات إدارة تجربة المريض التي تعنى بالوقوف على المشاكل والملاحظات التي تكون سببا في عدم حصول المريض والمراجع على تقديم الخدمة، مبينا أنها من المبادرات المهمة في مجمع الأمل خصوصا وأن المستفيدين من خدماته في غالبهم غير "مستبصرين" بحقوقهم فيتم من خلالها متابعة مستوى الخدمة بشكل دوري، لضمان تقديمها بشكل فعال، مشيرا إلى أن هذه الجولات هي استمرار للرصد والمتابعة من المسئولين في المجمع والتقييم المستمر للعمل، خصوصا في ظل تطبيق مشروع "مرصد أداء الأمل" (Dashboard)، والذي ساهم في زيادة دقة البيانات المدخلة للمؤشرات الجديدة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة ومنها تحسين متوسط وقت انتظار الحالات العاجلة بالإسعاف والطوارئ، وكذلك تحسين نسبة المشاهدة الأولى للمرضى المنومين خلال 24 ساعة، وسرعة اكتشاف مواطن تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وسرعة معالجة وتصحيح مسار تقديم الخدمة.

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17:03ت م

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