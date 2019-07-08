، "اليويفا": لم ندعُ الأرجنتين للمشاركة في البطولات الأوروبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - على خلفية هجوم " ميسي " ضد الاتحاد الأمريكي الجنوبي

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الاثنين، ما رددته تقارير إعلامية حول أنه قد يوجّه الدعوة للمنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولات تابعة له.

وذكر "اليويفا": لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول مطالبة الأرجنتين بالمشاركة في بطولات اليويفا، أو الحصول على عضوية اليويفا، اليويفا لم يدخل أبداً في مناقشات بهذا الشأن، ولن يفعل.

وخرج المنتخب الأرجنتيني قبل أيام من الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) بالبرازيل، بالهزيمة أمام نظيره البرازيلي، وقد تحدّث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن "فساد" في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وذكرت تقارير في أمريكا الجنوبية، عن مصادر لم تكشف عنها، أن الأرجنتين قد تتحول للمشاركة بالكرة الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول تشارك ضمن منافسات قارات أخرى غير القارات التي تنتمي لها؛ لأسباب سياسية أو رياضية، لكن "اليويفا" أكد أنه لم يناقش منح الاستثناء للأرجنتين.