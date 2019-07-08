دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الأولوية لتوظيف السعوديين في اللائحة الجديدة لخدمة التوصيل المنزلي عبر التطبيقات

كشفت مصادر لـ «عاجل» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتمدت وحدثت لائحة خدمة التوصيل المنزلي، التي تقدمها المطاعم والكافتيريات ومطابخ الولائم والأسواق المركزية والبقالات وما يماثلها من منشآت تقدم الخدمات للمستهلكين؛ حيث تضمنت تأكيدًا على الأولوية في التوظيف للسعوديين.

وأوضحت المصادر، أن اللائحة الجديدة المقرر تطبيقها شملت 20 مادة أهمها «التعهد بعدم دخول العاملة للمنازل عند توصيل الطلبات» و «ألَّا يقل عمر عامل نقل الطلبات عن ثلاثين سنة»، كما نصت على أن «يكون العامل على كفالة نظامية للمنشأة التي يقوم بالإيصال بها، وأن يحمل إقامة نظامية».

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مقدم بواسطة: يورو نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: نزول مهاجرين من سفينة إنقاذ رست في ميناء لامبيدوسا الإيطالي نزل مهاجرون من سفينة إنقاذ رست في ميناء لامبيدوسا الإيطالي لتصبح ثاني سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية تخرق حظرا على الرسو في البلاد. نزل مهاجرون من سفينة إنقاذ رست في ميناء لامبيدوسا الإيطالي لتصبح ثاني سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية تخرق حظرا على الرسو في البلاد. وتحفظت السلطات الإيطالية على السفينة بعد أن رفضت روما دعوة من ألمانيا لفتح موانئها أمام سفن المنظمات الخيرية. ورفضت السفينة أليكس التي تقل 41 مهاجرا عرضا من مالطا بالذهاب إليها إذ قالت منظمة ميديترينيا غير الحكومية التي تديرها إن هذه الرحلة الطويلة ستكون خطيرة بالنسبة لركابها. ورست السفينة على نفس الرصيف الذي شهد قبل أسبوع تصادم سفينة أخرى تابعة لمنظمة خيرية مع زورق للشرطة الإيطالية عقب أن قررت الرسو بمهاجرين بعد أن قضت أسبوعين في المياه الدولية. إقرأ المزيد على يورونيوز: شاهد: رسو سفينة إنقاذ للمهاجرين في ميناء لامبيدوسا الإيطالي رغم اعتراض السلطات شاهد: منظمة إيطالية تنقذ 54 مهاجراً بينهم نساء حوامل وأطفال قبالة السواحل الليبية وكان وزير الداخلية الألماني هورست شيهوفر دعا نظيره الإيطالي وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني إلى إعادة النظر في إغلاق الموانئ أمام سفن المهاجرين. لكن سالفيني رد في مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك قائلا إن تغيير إيطاليا لسياستها غير وارد ووجه حديثه للحكومة الألمانية قائلا إن بلاده لن تفتح الموانئ لسفن المهاجرين وأضاف أنه إذا كان هناك من اعتاد أن تكون روما مكبا لكل المشاكل التي تدعي أوروبا أنها لا تراها فإن هذا الأمر انتهى. واعتمدت روما قواعد جديدة الشهر الماضي تهدد سفن المنظمات غير الحكومية التي تدخل المياه الإيطالية دون إذن بتغريمها ما يصل إلى 50 ألف يورو والتحفظ على سفنها. Euronews (Ar)

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وتضمنت اللائحة نصا بأنه «إذا كان العامل سعوديًا لا يقل عمره عن (18) سنة، إلى جانب عدم وجود سوابق للعامل لدى الأمانة أو البلدية أو الشرطة، واستكمال جميع الاشتراطات الصحية»، بالإضافة إلى نص مفاده «يسمح بالتوصيل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً ماعدا شهر رمضان فيسمح خلاله بالتوصيل من الساعة الثانية عشرة مساءً وحتى قبل الآذان بساعة واحدة» .

وحمَّلت الوزارة في لائحتها أصحاب المنشآت التي تُعِد الطعام مسؤولية مخالفة الاشتراطات أو أي حادث تسمم غذائي.

كما تضمنت اللائحة في البند 13 من بنود ومواد اللائحة، «أنه في حالة تلقى شكوى من متلقي الخدمة من دخول العامل بخدمة التوصيل إلى داخل المنزل تتولى الجهات المختصة تطبيق العقوبات المترتبة عليه نظامًا من إجراءات ضبط وإثبات للمخالفة، ومن ثم إحالة المخالف عند ثبوت مخالفته للبلدية، لتتولى تطبيق النظام والعقوبات اللازمة في حقه».