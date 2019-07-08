"التنمية الاجتماعية" تتحرى عن واقعة تعنيف فتاة وتدعو للإبلاغ

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عمليات التحري عن حقيقة واقعة تعنيف فتاة بعد تداول فيديو عنها في مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، من لديه معلومات عن حالة عنف؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919. حالات الطلاق الأكثر تكلفة في التاريخ من Akhbaar24 إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

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