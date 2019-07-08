أصالة نصري تعلن عن حفلها الجديد في السعودية

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر عن حفلة مرتقبة لها في منطقة الباحة بالسعودية الخميس المقبل، معربةً عن سعادتها البالغة بزيارة المنطقة.

وقالت أصالة في تغريدتها على موقع "تويتر": "كلكم بتعرفوا شغفي بالطبيعة، فتخيَّلوا رح غني بحضنها، بمكان بيشبه الخيال، سحرتني صوره ومشتاقة شوفه، بكل السعادة والفرح رح ألتقيكم بإذن الله في الباحة بالسعودية الحبيبة يوم الخميس ١١ يوليو في مسرح القرية التراثية بمراوة".

وكانت أصالة قد قدمت عديداً من الحفلات في السعودية، في كلٍّ من الرياض وجدة والشرقية، نظراً للشعبية الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها حتى أصبحت من أكثر الفنانات العربيات غناءً في السعودية، وقد دشنت أولى حفلاتها بالرياض بمشاركة كارمن سليمان عام 2018.

تجدر الاشارة إلى أن منطقة الباحة تقع غرب السعودية في إقليم حجاز التاريخي، وتشتهر بطبيعتها الخلابة، ومناخها المعتدل، وغاباتها الكثيرة، ومدرجاتها الزراعية على سفوح جبالها، ومن أهم محاصيلها العنب والرمان.