عمالة آسيوية تُهرب ألعابا من فوق أسوار حديقة بالطائف لتأجيرها

وثقت صورة متداولة قيام عمالة من الجنسية الآسيوية، باستغلال إحدى الحدائق العامة بالطائف، وتهريب الألعاب من فوق أسوارها، بغرض التأجير. وتقوم العمالة بتأجير الألعاب داخل ساحة الحديقة، دون وجود رقابة، متسببين في مضايقة مرتادي الحديقة.

والألعاب عبارة عن سيارات أطفال وسكوترات، يتم تهريبها من فوق أسوار الحديقة على مرأى مرتادي الحديقة.

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