بالصور.. خادم الحرمين يستقبل قيادات الإعلام السعودي في قصر السلام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة اليوم الإثنين، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكتاب.

وفي بداية الاستقبال، تشرّف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، كما استمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات الملك سلمان، حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة؛ بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وزوّار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأكَّد خام الحرمين الشريفين ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليميًا ودوليًا.