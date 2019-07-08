صور تسجِّل تقلُّد ضباط في شرطة القصيم الرتب الجديدة

قلّد مدير شرطة منطقة القصيم، اللواء علي بن حسن بن مرضي، العقيد سلطان بن شامان الحربي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة، والمقدم ناهض بن ضيف الله الحربي مدير شعبة تحقيق الشخصية بإدارة الأدلة الجنائية، والمقدم عابد بن محمد الحربي مدير إدارة تقنية المعلومات، رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم.
وقدَّم اللواء بن مرضي التهنئة للضباط الذين تمَّت ترقيتهم متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، فيما عبر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية، داعين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزًا لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء.
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