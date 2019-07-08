«إجراءات عاجلة» لمواجهة أمراض الحر خلال موسم الحج

أكَّدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنَّها كثفت استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة، المتوقع حدوثها هذا العام, نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تجهيز المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة، وتأمين عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة وتزويد المرافق الصحية بهذه المراوح.

وأضافت الصحة، أنَّه تمَّ أيضًا تنفيذ عددٍ من الدورات والتدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الحرارة وآلية علاجها وطرق نقلها.

وأشارت الوزارة إلى أنَّه جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لجميع الحجاج والمعتمرين عن أفضل سبل تجنُّب الإجهاد الحراري من خلال مكاتب شؤون الحجاج ووسائل النقل المختلفة، وذلك بعددٍ من اللغات المختلفة، كما تمَّ وضع برنامج توعوي لحجاج الداخل والخارج فور وصولهم، وذلك حول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة.

وكانت وزارة الصحة قد شاركت في تدشين انطلاق أولى رحلات الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة الناقلة لحجاج ماليزيا من مطار كوالالمبور الدولي، وكذلك حجاج باكستان من مطار إسلام آباد الدولي.