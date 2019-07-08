السفير «الواصل» يجدِّد رفض السعودية لقانون عنصري إسرائيلي

أكدت السعودية، اليوم الإثنين، أن دعم القضية الفلسطينية من أهم أولويات سياسة المملكة الخارجية منذ تأسيسها، وأن القضية المركزية هي حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وجدَّد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، موقف المملكة الثابت من النزاع العربي- الإسرائيلي، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترجاع أراضيه وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967م عاصمتها القدس، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار السفير الواصل إلى رفض المملكة قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، موضحًا أنه يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ويعطِّل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى التصدي لهذا القانون، ولأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة في جنيف، أهمية البند السابع الخاص بمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفه من البنود الرئيسية على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن وجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

ودعا السفير الواصل، المجتمع الدولي، إلى مناصره القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم المملكة العربية السعودية الكامل لجميع المبادرات والجهود الدولية، التي تهدف لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين.