بالفيديو.. أمير مكة يعلن إنشاء مطار خاص للحج والعمرة بالفيصلية

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الاثنين، عن تخصيص أرض لمطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، ويرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

كما أعلن أمير مكة، خلال حضوره توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون لتنفيذ المشروع، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير المالية محمد الجدعان، بدء الخطوات التنفيذية لمشروع الفيصلية بعد أن تمَّ الانتهاء من كل الدراسات والمخططات الخاصة بالمشروع. وفقًا لما ذكرته إمارة مكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر.

وقال أمير مكة: إنَّ مشروع الفيصلية سيضم كذلك مباني للإدارات الحكومية، وسيتم استخدام التقنية الحديثة في مشروع الفيصلية، لتكون النواة لمكة المكرمة كمدينة ذكية في عالم ذكي، والدعوة مقدمة لكل الشركات للمساهمة في تطوير المشروع.

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ووقع أمير مكة ووزير المالية، اتفاقية تخصيص واستثمار الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية، والتي تهدف إلى عقد شراكة تكاملية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين في المشروع.

يذكر أنَّ مشروع الفيصلية يعد امتدادًا لمدينة مكة المكرمة، ويبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي في الشاطئ الغربي لمكة ويقع على مساحة 2450 كلم2.

وكان أمير مكة المكرمة أعلن في وقت سابق، أنَّ المشروع يضم مرافق عدة تتمثل في مركز إدارة يضم جمع الإدارات العامة بالمنطقة في مكان واحد ومن بينها مقر إمارة منطقة مكة المكرمة، وكذلك مركز إسلامي لجميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية، ومركز أبحاث إسلامي، ومراكز للاجتماعات والندوات والمؤتمرات، وكذلك مساكن وأسواق ومناطق للترفيه والتعليم والصحة، كما سيضم المشروع أيضًا مرافق للقطاعات الزراعية والصناعية، ومطارًا وميناءً بحريًا.