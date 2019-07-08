السعودية اليوم / رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين تشكر خادم الحرمين الشريفين على مكرمة حج ذوي الشهداء



رام الله 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

رفعت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين انتصار الوزير "أم جهاد" الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على المكرمة التي يقدمها سنوياً لاستضافة 1000 حاج وحاجه من ذووي شهداء فلسطين مما له عظيم الأثر في نفوسهم ونفوس عائلاتهم.

وأكدت، في بيان للمؤسسة، اليوم، أن هذه المكرمة تعبر عن مدى احتضان خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة المناضلة من أبناء شعبنا، وثمنت المواقف

//انتهى //

16:49ت م

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رام الله 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسرفعت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين انتصار الوزير "أم جهاد" الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على المكرمة التي يقدمها سنوياً لاستضافة 1000 حاج وحاجه من ذووي شهداء فلسطين مما له عظيم الأثر في نفوسهم ونفوس عائلاتهم.وأكدت، في بيان للمؤسسة، اليوم، أن هذه المكرمة تعبر عن مدى احتضان خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة المناضلة من أبناء شعبنا، وثمنت المواقف السعودية الملتزمة بالقضية الفلسطينية، وتقدمت باسمها وباسم ذوي الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني وباسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بالشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً على استمرار هذا العطاء.//انتهى //16:49ت م0197

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