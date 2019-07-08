السعودية اليوم / مدير تعليم الحدود الشمالية يلتقي المعلمين الجدد



عرعر 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

التقى المدير العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان، أمس، بالمعلمين الجدد المعينين في المنطقة بحضور المساعد للشؤون التعليمية عباس العنزي ، وذلك في مسرح الإدارة العامة بعرعر.

وتابع العثمان سير العمل في المقابلات الشخصية، وحث اللجان العاملة على سرعة إنجاز أعمالها والانتهاء من كل إجراءات التعيينات والمقابلات في أسرع وقت ممكن.

وأوضح العثمان في كلمة للمعلمين والمعلمات المعينين في المنطقة أن التعليم في ظل رؤية المملكة 2030 يهدف إلى تحويل التعليم من تعليم تقليدي إلى تعلم حقيقي من خلال إبراز دور الطالب بكونه محور العملية التعليمية ودور المعلم فيها ميسر وموجه، وحثهم على الإبداع والابتكار ليحقق المتعلم المهارات المطلوبه حالياً .

وبين أن الوزارة سعت إلى نشر ثقافة التعلم الحديث في المدارس وتشجيع المعلمين عليها مشيراً لضرورة تكثيف الممارسات التدريسية في الميدان التربوي وكذلك محاكاة الإستراتيجيات التدريسية الحديثة بشكل محسوس وملموس ، مؤكداً أهمية المعلم في هذه المسيرة ودوره الفاعل تجاه مجتمعه فكل معلم مطالب بأن يفيد ويستفيد بنقل الخبرات إلى مجتمعه وبذلك يكون وسيلة أساسية لنقل ثقافات المجتمعات.

وشدد العثمان على أن بناء جيل متعلم يتحمل المسؤولية ويقوم باتخاذ القرارات مستقبلاً، يبرز من خلال الاهتمام بتطوير قدرات المعلم والعمل على تأهيله بأفضل الطرق والسبل، واصفاً رسالة المعلم بأنها تسهم في بناء مجتمعات ناجحة ومتفهمة لطبيعة الحياة ومتطلّباتها وصناعة العقول والتنمية البشرية الحديثة بما يسهم في صناعة جيل مبتكر ومنتج مساهم في التنمية فعال في المجتمع.

// انتهى //

15:59ت م

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