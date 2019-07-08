السعودية اليوم / بلدي عرعر يعقد جلسته الـ 48



عرعر 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بعرعر جلسته الـ 48 ، برئاسة حابس مجاهد العنزي, وجرى مناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم المواطنين والمنطقة.

وأصدر المجلس عددًا من القرارات والتوصيات ، مؤكدًا الالتزام بالجودة ومتابعة العمل والحرص على الوقوف على مشاكل المواطنين وسرعة الإسهام في حلها حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

// انتهى //

15:56ت م

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