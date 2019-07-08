السعودية اليوم / "الترفيه" توقع مذكرة تفاهم مع شركة "القدية" لإطلاق برامج مشتركة منتهية بالتوظيف تبدأ بابتعاث 60 طالباً وطالبة



الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه، في مقر الهيئة بالرياض أمس , مذكرة تفاهم مع شركة القدية للاستثمار ممثلة برئيسها التنفيذي مايكل رينينجر ضمن برنامج الهيئة للابتعاث الخارجي الذي أطلقته الأسبوع الماضي.

وتستهدف المذكرة التعاون في برامج مشتركة لتطوير رأس المال البشري، حيث ستكون باكورة التعاون في ابتعاث 60 طالباً وطالبة لدراسة البكالوريوس في كلية روزن لإدارة الضيافة بجامعة سنترال فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستحصل الدفعة الأولى من الطلاب على منح دراسية في تخصصات إدارة الفعاليات وإدارة الترفيه، إذ يبدأ البرنامج في خريف العام الحالي 2019، ويستمر لمدة خمسة أعوام تتضمن فترة لدراسة اللغة الإنجليزية وتدريباً عملياً لدى شركة " 6 فلاجز " إلى حين تخرج الطالب وانضمامه لمشروع القدية.

كما تأتي هذه الشراكة سعيًا لتحقيق أهداف القدية التي تتمثل في خلق قطاعات ومسارات مهنية جديدة وبناء المهارات والخبرات اللازمة لتطوير هذه القطاعات.

يذكر أن عملية التسجيل التي تسير بشكل مكثف للظفر بفرصة الحصول على المنحة الدراسية في البرنامج تنتهي في الـ 12 من الشهر الجاري، من خلال التسجيل على الرابط التالي: https://www.gea.gov.sa/hr-development/qiddiya

وتحرص الهيئة العامة للترفيه عبر برنامجها الطموح للابتعاث الخارجي إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير المحتوى المحلي وزيادته وتهيئة قطاع الترفيه في المملكة ليكون داعماً للاقتصاد الوطني، ويساهم في زيادة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهّلة للعمل في مجالاته المختلفة، بما يحقق مستهدفات برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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15:47ت م

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