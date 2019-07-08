مذكرة تفاهم بين الترفيه والقدية لإطلاق برامج منتهية بالتوظيف

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضمن برنامجها للابتعاث الخارجي الذي أطلقته الأسبوع الماضي، وقعت الهيئة العامة للترفيه في مقرها بالرياض اليوم مذكرة تفاهم، حيث مثلّها الرئيس التنفيذي عمرو بن أحمد باناجه، وذلك مع شركة القدية للاستثمار التي مثلها الرئيس التنفيذي للشركة السيد مايكل رينينجر.

وتستهدف المذكرة التعاون في برامج مشتركة لتطوير رأس المال البشري، حيث ستكون باكورة التعاون في ابتعاث 60 طالباً وطالبة لدراسة البكالوريوس في كلية روزن لإدارة الضيافة بجامعة سنترال فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستحصل الدفعة الأولى من الطلاب على منح دراسية في تخصصات إدارة الفعاليات وإدارة الترفيه، إذ يبدأ البرنامج في خريف العام الحالي 2019، ويستمر لمدة خمسة أعوام تتضمن فترة لدراسة اللغة الإنجليزية وتدريباً عملياً لدى شركة 6 فلاجز إلى حين تخرج الطالب وانضمامه لمشروع القدية.

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كما تأتي هذه الشراكة سعيًا لتحقيق أهداف القدية التي تتمثل في خلق قطاعات ومسارات مهنية جديدة وبناء المهارات والخبرات اللازمة لتطوير هذه القطاعات.

يُذكر أن عملية التسجيل التي تسير بشكل مكثف للظفر بفرصة الحصول على المنحة الدراسية في البرنامج تنتهي في الـ 12 من الشهر الجاري، من خلال التسجيل على الرابط التالي: (هنا)

وتحرص الهيئة العامة للترفيه عبر برنامجها الطموح للابتعاث الخارجي إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تطوير المحتوى المحلي وزيادته وتهيئة قطاع الترفيه في المملكة ليكون داعماً للاقتصاد الوطني، ويساهم في زيادة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهّلة للعمل في مجالاته المختلفة، بما يحقق مستهدفات برنامج “جودة الحياة”، أحد برامج رؤية المملكة 2030.