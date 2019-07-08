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صور .. حرس الحدود يخلي 9 أفراد من قارب نزهة عائلي في المدينة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
نجحت قوات حرس الحدود في إخلاء عائلة من على متن قارب نزهة تعرّض لتسرب المياه بداخله في عرض البحر قبالة المدينة المنورة.
وصرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد ماهر بن رده المورعي، أنه في صباح يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١١/٤هـ، ورد اتصال إلى مركز القيادة والسيطرة بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة من مالك القارب (رائد البحر) يفيد بتسرّب المياه إلى داخل قاربه، وهو في عرض البحر، وبرفقته عائلة مكونة من ثمانية أشخاص.
وأضاف : فور تلقّي البلاغ، واستمرارًا لتنفيذ المهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة بعمليات البحث والإنقاذ، تم توجيه دوريتين بحريتين تابعتين لقيادة قطاع حرس الحدود بينبع، بعد تحديد موقع القارب، تم مباشرة الحادث، والقيام بعملية الإنقاذ من خلال إخلاء المرافقين وعددهم تسعة أشخاص (رجل وستة نساء بالإضافة إلى طفلة وطفل)، إلى زورق حرس الحدود التابع لمركز البثنة، في حين تم مجاراة قارب النزهة بعد نزح الماء الذي بداخله من قبل الزورق التابع لوحدة أمن ميناء الملك فهد الصناعي، حيث وصل مالك القارب والمرافقين إلى مرسى شاطئ الصبح، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود رجال حرس الحدود”.
وأكد المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة أن حرس الحدود يقوم بمهامه ويسخر إمكانياته في مجال البحث والإنقاذ خاصة ذات الطابع الإنساني المتمثلة ببذل الجهود في المحافظة على الأرواح وتقديم يد العون والمساعدة.
وأهاب المتحدث الإعلامي في ختام تصريحه بالمتنزهين وملّاك القوارب بضرورة اتباع إرشادات السلامة، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود على الرقم (٩٩٤) لطلب المساعدة في أي وقت.
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