- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم هزة أرضية بقوة 5.9 تضرب إيران يشعر بها سكان الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هزة أرضية بقوة 5.9 تضرب إيران يشعر بها سكان الكويت
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الشبكة الوطنیة الكویتیة لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكویت للأبحاث العلمیة رصد هزة أرضیة صباح الیوم الاثنین نتیجة زلزال ضرب غرب إیران بلغت قوته 5.9 درجة على مقیاس ریختر.
وقال مدیر الشبكة الدكتور عبدالله العنزي إنه في العاشرة من صباح الیوم ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقیاس ریختر منطقة غرب إیران بعمق 10 كیلومترات ویبعد عن الكویت مسافة 265 كیلو متراً، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
یُذكر أن سكان الكویت شعروا صباح الیوم بھزة أرضیة خفیفة لم تتجاوز مدتھا ثوان معدودة.
كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 5.9 تضرب إيران يشعر بها سكان الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.