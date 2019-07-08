“المواطن ” تنشر الأسماء.. ترقية 4900 موظف وموظفة في وزارة التعليم على الكادر الإداري

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“متابعات الخليج 365 ” تنشر الأسماء.. ترقية 4900 موظف وموظفة في وزارة التعليم على الكادر الإداري
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الاثنين، بترقية 4900 موظف وموظفة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون.
“متابعات الخليج 365“، حصلت على أسماء الموظفين والموظفات الذي تمّ ترقيتهم بقرار وزير التعليم.
وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قراراً بترقية 988 موظفاً وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل 4900 موظف وموظفة سيتم ترقيتهم من جميع المراتب وستُعلَن أسماؤهم تباعاً خلال الأسابيع القادمة.
وستتيح الترقيات الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.
ويمكن الاطلاع على أسماء الموظفين والموظفات الذين تم ترقيتهم عبر هذا الرابط: (هنا).
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