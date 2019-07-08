أوقاف الراجحي تسهم بـ«15» طناً من التمور لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أنهت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي توزيع (15) طناً من التمور لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي بالتعاون مع إمارة منطقة القصيم, ضمن المبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لقيام أهالي القصيم بالدعم والمساندة والتقدير لجنودنا البواسل الذين يقدمون التضحيات في الحفاظ على أمن الوطن.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، موضحاً بأن هذا البرنامج يأتي في إطار الدعم المستمر للبرامج والمشروعات المتنوعة التي تقدمها إدارة الأوقاف لدعم المبادرات الوطنية, مؤكداً على أن هذا الإهداء تعبير رمزي ومحبة وولاءً وتقديراً للوطن وإكباراً لجنودنا البواسل.

Advertisements

وأشار الراجحي إلى أن إدارة الأوقاف وجدت كل التعاون في تنفيذ هذا البرنامج مع مسؤولي الجهات المتعاون معها في استلام هذه التمور وشحنها وتوزيعها على المستفيدين.

وأشار الراجحي لأهمية هذه المبادرة الوطنية الصادقة التي أطلقها سمو أمير منطقة القصيم لتعزيز المشاركة المجتمعية والشعبية مع رجال قواتنا المسلحة الذين يذودون عن حياض الوطن، فهم يستحقون كل وقفة معنوية ومادية لما يبذلونه من تضحيات لأجل حماية هذا الوطن وحفظ أمنه، مبيناً أن هذه المساهمة من إدارة الأوقاف هي أقل ما يمكن تقديمه لهم، حاثاُ الجميع على الوقوف معهم بالدعاء وبذل كل ما يستطيعون كلٌ في مجاله.

واختتم الراجحي تصريحه بالشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الجهود المتنوعة والداعمة لهذه المبادرات الكريمة, مؤكداً أن هذا دأب المملكة العربية السعودية، وسمة لقادتنا وولاة أمرنا حفظهم الله، داعياً المولى الكريم أن يديم على بلادنا عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها، وأن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين بإدارة الأوقاف.