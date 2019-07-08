الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل المواطن عبدالله البناقي الذي عفا عن قاتل ابنه

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، المواطن عبدالله بن صبحي البناقي، الذي أعلن عفوه عن قاتل ابنه، استجابة لشفاعة سموه وطلبا للأجر والمثوبة من الله عز وجل.

وقدم شكره وتقديره لذوي القتيل، على تجاوبهم وتفاعلهم في عتق رقبة الجاني، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

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وحث أمير منطقة الحدود الشمالية على تعميق مبدأ التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات، كما دعا إلى ذلك الدين الإسلامي الحنيف.

وأشار إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, التي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع.

حضر الاستقبال، رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل ومعرف البناق الشيخ مطيلق البناقي، وفرحان البناقي.