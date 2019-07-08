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إليكم رابط الإستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان jazanu.edu 1440 هـ

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نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أخبار المتعلقة بدولة المملكة العربية ، حيث نشرت جامعة جازان في صباح اليوم الإثنين الموافق 08-07-2019 ، نتائج القبول العام المقبل 1441 هجرياً ، وذلك من خلال الموقع الرسمي ، ويأتي ذلك الإعلان بعد إغلاق باب التقديم من قبل إدارة جامعة جازان ، حيث قامت الجامعة بتفعيل عملية الفرز الآلي للطلاب المتقدمين من الثانوية العامة  ،وتعتبر هذه الفترة هي التي تظهر فيها العديد من النتائج القبول في العديد من الجامعات السعودية .

جامعة جازان تعلن عن نتائج القبول للعام القادم 1440 هـ

أعلنت جامعة جازان أنه تم إختيار الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في الطلاب المتقدمين لجامعة جازان ، وقد ظهرت النتائج من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة ، وذلك عقب نهاية كافة عمليات الفرز والتصفية التي تمت من قبل عمادة التسجيل والقبول في جامعة جازان ، حيث ختمت الجامعة بيانها بأنها قد بدأت بشكل فعلي بقبول الدفعات الجديدة في مختلفة الكليات الدراسية  للعديد من البرامج .

تعرف على خطوات الإستعلام عن نتائج القبول

  1. الدخول إلي موقع جامعة جازان من خلال الإنترنت من هــــنـــا.
  2. الدخول إلى قسم عمادة التسجيل والقبول في جامعة جازان .
  3. إدخال الرقم الخاص بالطالب وكذلك الرقم السري .
  4. إختيار نوع البكالوريس الذي تقدم للدراسة به.
  5. بعد ذلك سيتمكن الطالب من معرفة النتجية ومعرفة كافة المقررات الدارسية الخاصة بنوع البكالوريس الذي إختار دراسته .

 

 

 

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