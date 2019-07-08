إليكم رابط الإستعلام عن نتائج القبول في جامعة جازان jazanu.edu 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أخبار المتعلقة بدولة المملكة العربية السعودية ، حيث نشرت جامعة جازان في صباح اليوم الإثنين الموافق 08-07-2019 ، نتائج القبول العام المقبل 1441 هجرياً ، وذلك من خلال الموقع الرسمي ، ويأتي ذلك الإعلان بعد إغلاق باب التقديم من قبل إدارة جامعة جازان ، حيث قامت الجامعة بتفعيل عملية الفرز الآلي للطلاب المتقدمين من الثانوية العامة ،وتعتبر هذه الفترة هي التي تظهر فيها العديد من النتائج القبول في العديد من الجامعات السعودية .

جامعة جازان تعلن عن نتائج القبول للعام القادم 1440 هـ

أعلنت جامعة جازان أنه تم إختيار الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في الطلاب المتقدمين لجامعة جازان ، وقد ظهرت النتائج من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة ، وذلك عقب نهاية كافة عمليات الفرز والتصفية التي تمت من قبل عمادة التسجيل والقبول في جامعة جازان ، حيث ختمت الجامعة بيانها بأنها قد بدأت بشكل فعلي بقبول الدفعات الجديدة في مختلفة الكليات الدراسية للعديد من البرامج .

تعرف على خطوات الإستعلام عن نتائج القبول