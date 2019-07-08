رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1440هـ برقم السجل المدني

سوف يقوم موقع نجوم مصرية بمتابعة إصدار مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1440هـ ، وسوف نوافيكم بكل جديد عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة، وأنشئت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذا البرنامج للتخفيف عن معاناة محدودي الدخل والارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي لكي يواكب التطورات الاقتصادية المتلاحقة في المملكة السعودية، ووضعت الوزارة عدة شروط للحصول على المساعدات المقطوعة لكي يصل الدعم لمستحقيه، ويقوم الضمان الاجتماعي بدراسة حالة المتقدمين للحصول على هذه الإعانات، وتحديد الحالات التي تحتاج إلى إعانات عاجلة من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ومحدودي الدخل من المواطنين السعوديين.

رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتدشين رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وناشدت جميع المواطنين السعوديين محدودي الدخل الدخول على الرابط وتسجيل بياناتهم ليأخذوا دورهم في الحصول على هذه الاعانات، والضمان الاجتماعي يهتم دائماً بالمواطنين أصحاب معاش الضمان لرفع مستواهم الاقتصادي والمعيشي، وخاصة بعد رفع الدعم عن أغلب السلع في المملكة، حيث تحاول إيجاد بدائل لتعويض أصحاب الدخل المنخفض من خلال هذه البرامج التي تقوم بإنشائها، ويمكن لكل مواطن سعودي الدخول على رابط المساعدة المقطوعة للتسجيل والاستعلام.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1440هـ