شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» و«بادر» يطلقان مسرعة أعمال لرقمنة قطاع الحج والعمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض)

أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، رسمياً أول مسرعة أعمال متخصصة بدعم وتطوير أعمال الشركات الريادية والمشاريع المشاركة في هاكاثون الحج، والذي نظمه مؤخراً الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. ودشنت «العلوم والتقنية»، المسرعة التي حملت اسم «مسرعة الحرمين للتقنية» في مدينة جدة، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

وتستمر عاليات برنامج المسرّعة في مدينة جدة لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الخدمات الاستشارية أبرزها الاستثمار والتدريب والمتابعة والإرشاد وورش العمل، يرافقها توجيه متواصل لتطوير ابتكارات ريادي الأعمال وتحويلها إلى مشروعات قائمة خلال 90 يوم عمل، وصولاً إلى احتضان المشاريع المتخرجة من المسرعة.