شكرا لقرائتكم "الطيران المدني": صالة خاصة لاستقبال حجاج مبادرة "طريق مكة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ ساعتين في 8 يوليو 2019 - اخر تحديث في 8 يوليو 2019 / 15:35

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في مبادرة "طريق مكة" لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك من خلال تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، من خلال تخصيص صالة مخصصة لاستقبال الحجاج القادمين من الدول المستفيدة من المبادرة في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز غب المدينة المنورة.



وتتضمن مشاركة الهيئة في المبادرة جدولة الرحلات المخصصة للمبادرة والعمل على توزيع أوقات الرحلات على أيام عمل المبادرة.

وتهدف المبادرة التي تشمل ماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وتونس، إلى تيسير رحلة السفر على الحجاج، ويستفيد منها 225 ألف حاج وحاجة في موسم حج 1440هـ، وتعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، بالخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن، وحرصهما على الارتقاء بجودتها من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته القيادة كأحد برامج رؤية 2030.