خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف وهيئة الصحفيين والكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم، وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف وهيئة الصحفيين والكتاب.

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وفي بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليميا ودوليا.